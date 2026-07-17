İzmir Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında değişecek. En yüksek sıcaklık 30 ile 32 derece dolaylarında olacak. Nem oranı %30 ile %35 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 15 ile 20 km/saat arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığı 21 ile 23 derece arasında olacak. En yüksek sıcaklık 31 ile 33 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı yine %30 ile %35 civarında kalacak. Rüzgar hızı 15 ile 20 km/saat arasında seyredecek. 19 Temmuz Pazar günü de benzer hava koşulları bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki kötü etkilerini azaltmak mümkündür. Serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

İzmir'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almakta fayda var.