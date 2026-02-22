HABER

İzmir Hava Durumu! 22 Şubat Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece, hafif yağış ile başlayacak. Gündüz sıcaklığın 10 dereceye yükselebileceği, az bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam 9 dereceye düşen sıcaklık, gece saatlerinde yine 7 dereceye gerileyecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserken, nem oranı sabah %84, gündüz %62 seviyesinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için elverişli günler sizi bekliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 22 Şubat 2026 Pazar. İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 7 dereceye gerileyecek. Az bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %62, akşam %70 ve gece %81 olacak.

Pazartesi, 23 Şubat 2026 sabahında hava 3 derece civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye ulaşacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hava yine açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Açık bir hava devam edecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %52, akşam %83 ve gece %87 seviyelerinde olacak.

Salı, 24 Şubat 2026 sabahında hava 5 derece civarında olacak. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hava parçalı az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 8 derece seviyesine düşmesi bekleniyor. Hava parçalı az bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 8 dereceye gerileyecek. Parçalı az bulutlu bir hava sürecek. Rüzgar batı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %52, akşam %83 ve gece %87 olacak.

Çarşamba, 25 Şubat 2026 sabahında hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde yine 6 derece olacak. Açık bir hava devam edecek. Rüzgar batı yönünden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %52, akşam %83 ve gece %87 olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

