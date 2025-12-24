HABER

İzmir Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

24-26 Aralık 2025 tarihleri arasında İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu geçecek. Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 11-12 derece, gündüz 16-17 derece arasında olacak. Rüzgar güneydoğu ve doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı yüksek düzeyde kalacak. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve kalın giyinmek önemli.

Doğukan Akbayır

24 Aralık 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına iniyor. Hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden, saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %85, gündüz %66, akşam %77, gece %82 olacak. Basınç değerleri ise sabah 1017 hPa, gündüz 1019 hPa, akşam 1019 hPa, gece 1021 hPa olarak ölçülecek.

25 Aralık Perşembe günü sabah hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz ve akşam saatlerinde bulutlu bir hava olacak. Sabah sıcaklık 11 derece, gündüz 17 derece, akşam 15 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden, saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %64, akşam %76, gece %83 civarında olacak.

26 Aralık Cuma günü yine hafif yağmurlu bir sabah bekleniyor. Gündüz ve akşam saatlerinde hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar sabah, gündüz ve akşam 14 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye iniyor. Rüzgar doğu yönünden, saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %64, akşam %76, gece %83 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir miktar altında seyredecek. Hafif yağmurlu günler bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacağından kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar hafif olacak, yine de dikkatli olmakta fayda var. Nem oranı yüksek olacağından nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen göstermelisiniz.

