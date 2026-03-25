İzmir Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 25 Mart 2026 Çarşamba. İzmir'de hava durumu oldukça serin ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 10 - 11 dereceye kadar yükselebilir. Bu durum, İzmir'de bugünkü hava sorusuna serin ve yağışlı bir yanıt veriyor.

Gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülecek. Rüzgar hızı saatte 8 - 13 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise yüzde 50 - 60 seviyelerinde saklanacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Perşembe günü sıcaklıklar 6 - 7 derece civarında olacak. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 10 - 11 dereceye yükselecek. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Bol su içmek de önemlidir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak önemlidir.