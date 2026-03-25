HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı. Sabah sıcaklık 5 - 6 derece, gün içinde ise 10 - 11 dereceye yükselmesi bekleniyor. Zaman zaman hafif yağışlar görülecek ve rüzgar hızı 8 - 13 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise yüzde 50 - 60 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek, planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 25 Mart 2026 Çarşamba. İzmir'de hava durumu oldukça serin ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 10 - 11 dereceye kadar yükselebilir. Bu durum, İzmir'de bugünkü hava sorusuna serin ve yağışlı bir yanıt veriyor.

Gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülecek. Rüzgar hızı saatte 8 - 13 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise yüzde 50 - 60 seviyelerinde saklanacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Perşembe günü sıcaklıklar 6 - 7 derece civarında olacak. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 10 - 11 dereceye yükselecek. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında olacak. Yer yer sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Bol su içmek de önemlidir.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.