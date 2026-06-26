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İzmir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 26 Haziran 2026 Cuma günü, sıcaklık gündüz 31 - 32 derece civarında, gece ise 20 - 21 derece arasında değişecek. Akdeniz ikliminin etkileriyle güneşli havanın hakim olduğu şehirde, nem oranı %20 - %25 olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları sürecek. Özellikle öğle saatlerinde korunmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi öneriliyor. Hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için dikkatli olunmalıdır.

İzmir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 26 Haziran 2026 Cuma günü, İzmir'de hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 31 - 32 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 20 - 21 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, İzmir'in Akdeniz ikliminin tipik bir yansımasıdır. Ayrıca, bu değerler Haziran ayı ortalamalarına yakındır.

İzmir'deki hava durumu genellikle güneşli. Hava kirliliği oranı düşük seviyelerde. Nem oranı %20 - %25 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızının 5 - 7 km/saat civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da sıcak ve güneşli kalacak. Cumartesi günü sıcaklık 32 - 33 derece olacak. Pazar günü ise 31 - 32 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 20 - 21 derece arasında değişecek. Bu değerler, İzmir'in Haziran ayı için normaldir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su içmek faydalı. Hafif ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Güneşin yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda mümkünse durmamak gerekir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenebileceği unutulmamalıdır.

İzmir'de 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava şartlarına karşı önlemler alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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