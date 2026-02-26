İzmir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

26 Şubat 2026 Perşembe, İzmir'de hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 16 ile 18 derece arasında değişecek. Rüzgar güneydoğudan saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Bu koşullarda açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günler ısınacak. 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 17 derece civarında olacak. Hava koşulları genellikle güneşli olacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Yine hava koşulları güneşli kalacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 19 dereceye yükselecek. Hava koşulları yine güneşli olacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günler açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esebilir. Dışarı çıkarken dikkatli olmanız önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için bol su içmeye özen gösterin. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu şekilde konforlu ve güvenli bir gün geçirebilirsiniz.