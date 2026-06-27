İzmir Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 27 Haziran 2026 Cumartesi, hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığının ise 21 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %40 - %45 civarında olacak. Rüzgar saatte 5 - 7 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek. Bu hava, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 33 - 34 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 34 - 35 dereceye yükselecek. 30 Haziran Salı günü ise 35 - 36 derece civarına çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 - %45 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 5 - 7 kilometreyi bulacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklere uyarı yapılmaktadır. Bol su tüketimini ihmal etmemelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi koruyun. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Önümüzdeki günlerde İzmir'de sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanızda fayda var. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.