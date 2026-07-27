İzmir Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 32 - 34 derece civarında olacak. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar, saatte 6 km olarak esmesi bekleniyor. Sıcak ve güneşli hava, öğle ve öğleden sonra belirginleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Salı günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. Çarşamba günü 32 - 34 derece, Perşembe günü de 32 - 34 derece bekleniyor. Nem oranı %50 - %55 arasında değişecek. Rüzgarın saatte 6 - 8 km arasında esmesi tahmin ediliyor. Sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra daha da belirginleşecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerek. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir.

İzmir'deki hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlem almak, sağlığınızı korumak için önemlidir.