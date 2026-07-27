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İzmir Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 32 - 34 derece civarında, nem oranı ise %50 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer havanın devam etmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, güneşten korunmak için şapka kullanması önerilmektedir. Aksi takdirde sıcak hava sağlığı tehdit edebilir.

İzmir Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 32 - 34 derece civarında olacak. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar, saatte 6 km olarak esmesi bekleniyor. Sıcak ve güneşli hava, öğle ve öğleden sonra belirginleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Salı günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. Çarşamba günü 32 - 34 derece, Perşembe günü de 32 - 34 derece bekleniyor. Nem oranı %50 - %55 arasında değişecek. Rüzgarın saatte 6 - 8 km arasında esmesi tahmin ediliyor. Sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra daha da belirginleşecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerek. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir.

İzmir'deki hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Sıcak hava koşullarına karşı önlem almak, sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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