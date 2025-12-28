İzmir Hava Durumu! 28 Aralık Pazar İzmir hava durumu nasıl?

28 Aralık 2025 Pazar günü İzmir'de hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 0 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık yine 5 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. Parçalı bulutlu hava sürecek. Hissedilen sıcaklık 1 derece civarında olur. Rüzgarlar doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla başlayacak. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 14 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah %79, gündüz %53, akşam %71 ve gece %77 olarak tahmin ediliyor.

29 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Yine parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında tespit ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava olacak. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında kalacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Parçalı bulutlu hava sürecek. Hissedilen sıcaklık 1 derece civarında gözlemlenecektir. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden saatte 13 kilometre hızla başlayacak. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 15 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah %78, gündüz %49, akşam %61 ve gece %75 olarak tahmin ediliyor.

30 Aralık Salı günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 1 derece civarında olur. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava sürecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Açık bir hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Açık hava sürmeye devam edecek. Hissedilen sıcaklık 0 derece civarında olacaktır. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla başlayacak. Gündüz saatlerinde rüzgar hızının 12 kilometreye çıkması bekleniyor. Nem oranı sabah %69, gündüz %45, akşam %62 ve gece %73 olarak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve rüzgarların artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek fayda sağlar. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak vücut ısısını korur. Nem oranı yüksek saatlerde, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemlidir. Gerekirse bir şal veya atkı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre ve üzeri olduğunda, rüzgar geçirmeyen kıyafetler kullanmak önerilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceği unutulmamalıdır. Buna göre hazırlıklı olmak sağlığı korumaya yardımcı olur.