İzmir Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 29 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz 28 derece olan sıcaklık, gece 18 dereceye düşecek. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak ve yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri planlayarak bu keyifli havadan yararlanabilirsiniz. Cumartesi günü 29 derece, Pazar günü ise yine 29 derece sıcaklık öngörülüyor. Havanın tadını çıkarmak için hafif kıyafetler tercih etmelisiniz.

Seray Yalçın

Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Hissedilen sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hava genel olarak parçalı az bulutlu. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6 km olacak. Nem oranı %28 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İzmir'de güzel kalacak. Cumartesi günü açık hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29 derece civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 16 derece civarına düşecek. Pazar günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı yine 29 derece civarında. Gece sıcaklığı 15 dereceye inecek. Pazartesi günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklığı 31 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı 18 derece civarında olacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serinlemek için yanınıza bir ceket almanız iyi olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunurken güneş koruyucu kullanmalısınız. Böylece İzmir'deki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

