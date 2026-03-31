İzmir Hava Durumu! 31 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu serin ve yağışlı geçiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece, öğle saatlerinde 14 dereceye yükselecek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşerek 11 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde 9 derece civarında seyredecek yağışlar devam edecek. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşecek. Dışarı çıkacak kişilerin şemsiye ve uygun kıyafet bulundurması öneriliyor.

İzmir Hava Durumu! 31 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 31 Mart 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Yağmurun etkisinin artması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 9 derece civarına gerileyecek. Yağışların sürmesi tahmin ediliyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacak kişiler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak yararlı olacaktır. Islanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, rüzgarın etkisiyle hava daha serin hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Gerekirse bir atkı veya bere kullanmak iyi bir seçenek olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin geçecek. 1 Nisan Çarşamba günü, sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 13, gece ise 10 derece civarında olacak. 2 Nisan Perşembe günü, hafif yağmur etkili olacak. Sıcaklık gündüz 12, gece 7 derece arasında değişecek. 3 Nisan Cuma günü, hafif yağmur devam edecek. Sıcaklık gündüz 12, gece 6 derece civarında olacak.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hazırlıklı olmak, günün konforunu artırır. Hava koşullarına uygun giyinmek iyi bir fikirdir. Şemsiye ve uygun kıyafetler taşımak gereklidir. Bu tedbirler, ıslanmaktan korur ve serin havadan etkilenmeyi azaltır.

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

