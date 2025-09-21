HABER

İzmir'in Buca ilçesinde toplanmayan çöplere tepki

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.

İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Köktürk, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

Emrecan Altuğ da biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İzmir Buca çöp
