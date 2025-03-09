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  4. İzmir'in konuştuğu görüntü: Kirlilikten bu hale geldi! "Artışı başka türlü engellenemez"

İzmir'in konuştuğu görüntü: Kirlilikten bu hale geldi! "Artışı başka türlü engellenemez"

09.03.2025 17:39
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09.03.2025 17:39
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İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle ilginç bir görüntü oluştu. "Deniz marulu" olarak da bilinen yosun türü su yüzeyini kaplayınca denizde adeta yeşil örtü oluştu. Prof. Dr. Ergün Taşkın kirliliğin önüne geçilmeden deniz marullarının artışının engellenmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

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"İZMİR KÖRFEZİ KİRLİLİĞİN ETKİSİ ALTINDA"

İzmir Körfezi'nin Bostanlı sahili tarafında, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (Ulva lactuca) su yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, AA muhabirine körfezin kirliliğin etkisi altında olduğunu söyledi.

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Kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını ifade eden Taşkın, hava ve su sıcaklıklarının da artmasıyla deniz marullarının hızla çoğaldığını anlattı.

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"ARTIŞI ENGELLEMEK İÇİN KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK GEREK"

Taşkın, kirliliğin önüne geçilmeden deniz marullarının artışının engellenmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

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"Deniz marulları iki üç aylık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve hızlı üremektedir. Bu nedenle yılda birkaç defa bu artışlar gözlenebilir.

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"TOPLAMAK DOĞRU OLMAYABİLİR"

Bu aşamada deniz marullarını toplamak çok doğru bir işlem olmayabilir. Çünkü sudaki bu besleyici elementlerin azalmasına neden oluyor.

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"BALIK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN ARTIŞLARI TETİKLEYEBİLİR"

Bunların toplanması besleyici elementlerin diğer fırsatçı planktonik türler tarafından kullanılmasına neden olacaktır. Bu da geçen yılki balık ölümlerine neden olan artışları tetikleyebilir."

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir yosun sahil
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