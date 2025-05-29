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İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile pompalı tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile pompalı tüfekli saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLDÜLER

Otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü olay yerinde yaşamını yitirirken, 1’i ise yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olayda yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Torbalı silahlı saldırı pompalı tüfek
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