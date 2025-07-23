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İzmir kavruluyor: Termometreler 40 dereceyi gördü

İzmir'de etkili olan aşırı sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte cadde ve sokaklar boşalırken, vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları ve sahil şeridini tercih etti.

İzmir kavruluyor: Termometreler 40 dereceyi gördü
MynetYazar

Ege'nin İncisi İzmir'de Aşırı Sıcaklar Etkili Oluyor

İzmir, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının etkisi altında. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık, termometrelerde 40 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, kentin en işlek noktaları olan Konak, Karşıyaka ve Gündoğdu meydanlarında insan yoğunluğunun gözle görülür şekilde azalmasına neden oldu. Pazar günü olmasına rağmen, normalde kalabalık olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda sakinlik hakim sürdü.

Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan korunmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullananların yanı sıra, ağaç gölgelerinde ve parklarda serinlemeye çalışanlar da görüldü. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de sıcak havalara karşı vatandaşları uyararak, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca, kent genelindeki parklarda ve meydanlarda seyyar su dağıtım noktaları oluşturuldu.

SAHİL ŞERİDİNE AKIN ETTİLER

Sıcak havadan bunalan İzmirliler ve turistler, sahil şeridine akın etti. Çeşme, Foça ve Karaburun gibi popüler tatil beldelerindeki plajlar, denize girenlerle dolup taştı. Deniz suyunun serinletici etkisi, sıcak havadan bir nebze olsun kurtulmak isteyenler için ideal bir çözüm oldu. Ancak, uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı dikkatli olunması ve güneş kremi kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

KLİMA VE VANTİLATÖRLER DE YETERSİZ KALDI

Esnaf da sıcak havalardan olumsuz etkilendi. Özellikle açık havada tezgah açan satıcılar, işlerinin önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Birçok dükkan sahibi, müşteri çekmek için klima ve vantilatörleri sonuna kadar açarak serin bir ortam yaratmaya çalıştı. Ancak, aşırı sıcakların etkisiyle klima ve vantilatörler de yetersiz kaldı.

Hava durumu uzmanları, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyor. İzmir'de sıcaklıkların hafta boyunca 38-42 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilecek bu duruma karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, orman yangınlarına karşı da tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İzmir'de yaşanan bu aşırı sıcaklar, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözümler beklerken, uzmanlar da su kaynaklarının korunması ve enerji tasarrufu gibi konularda daha bilinçli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı İzmirlilerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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