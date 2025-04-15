İzmir Körfezi'nde korkutan deprem! AFAD açıkladı: 4 büyüklüğünde

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.18’de merkez üssü Ege Denizi İzmir körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARABURUN'A 11.20 KİLOMETRE

En yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, zeminden 7.28 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem İzmir ve ilçelerinde hissedildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır