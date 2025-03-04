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  4. İzmir merkezli DHKP-C operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli DHKP-C operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

04.03.2025 10:11
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İzmir merkezli 11 ilde silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli DHKP-C operasyonu! 30 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT koordinasyonunda terör örgütü DHKP-C'ye üye olma, örgütün eylem ve finansmanının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir DHKP-C terör operasyonu
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