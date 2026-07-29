İzmir ve Antalya'da alevlere karşı mücadele! Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Yangın, saat 02.00 sıralarında Haykıran ve Belen mahallelerinin bulunduğu makilik alanda çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Rüzgarın da zaman zaman etkili olduğu bölgede kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.



(Antalya)

KAŞ'TA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde de dün saat 06.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Gün boyu sortiler yaparak alevlere su atan uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla çalışmalarını durdurdu.



(Antalya)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bunun üzerine söndürme çalışmaları kara ekipleri üzerinden yoğunlaştırıldı. Çok sayıda arazöz ekibi alevlerin söndürülmesi için yoğun şekilde müdahale ederken, bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirdi. Belediye ekiplerinin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

MANİSA'DAKİ YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolunun Kovukdere Soğanlı mevkisindeki makilik alanda da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kula Orman İşletme Şefliği ekiplerine bağlı 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçraması önlenirken, alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.



(Manisa)

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca çok sayıda zeytin ağacının da yandığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MERSİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA! SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında evlerin ve ağaçlık alanların olduğu bölgede sabah saat 05.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler 112 Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplere Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan havadan ve karadan çok sayıda ekibin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.