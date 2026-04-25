İzmir’de 131 aranan şüpheli yakalandı

İzmir’de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 131 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve dış ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler, dün sabah saat 05.00 sıralarında 183 personelin katılımıyla önceden belirlenen 93 farklı adrese baskın düzenledi. Yaklaşık 24 saat boyunca kesintisiz devam eden operasyon neticesinde resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve alkollü araç kullanma gibi çok sayıda farklı suçtan aranan toplam 131 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.