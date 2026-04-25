İzmir’de 131 aranan şüpheli yakalandı

İzmir’de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 131 kişi yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve dış ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik harekete geçti.

İzmir’de 131 aranan şüpheli yakalandı

İzmir’de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 131 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve dış ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler, dün sabah saat 05.00 sıralarında 183 personelin katılımıyla önceden belirlenen 93 farklı adrese baskın düzenledi. Yaklaşık 24 saat boyunca kesintisiz devam eden operasyon neticesinde resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve alkollü araç kullanma gibi çok sayıda farklı suçtan aranan toplam 131 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.

İzmir’de 131 aranan şüpheli yakalandı 1

İzmir’de 131 aranan şüpheli yakalandı 2

İzmir’de 131 aranan şüpheli yakalandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniğiYeni virüs insan hücrelerine girebiliyor! CcCoV-KY43 paniği
JAK VE JASAT ekipleri sahada! Gülistan Doku'nun cansız bedeni için geniş çaplı aramaJAK VE JASAT ekipleri sahada! Gülistan Doku'nun cansız bedeni için geniş çaplı arama

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

