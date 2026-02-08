İzmir’de 2019’daki görüntü geri döndü: Menderes’te obruk sahası yeniden doldu

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tarım arazilerinde derin çatlaklara yol açan obruk bölgesinde sağanak yağış hareketliliği yaşanıyor. Bölgede etkili olan son yağışlarla birlikte, daha önce obrukların oluştuğu alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Ocak 2019’da aralıksız süren yağışlar sonucu derin yarıkların oluştuğu ve suların yer altına şelale şeklinde aktığı tarım arazileri, son sağanak yağmurun ardından tekrar göle döndü. Yağışların etkisiyle bölgedeki çay ve derelerin su seviyesi yükselirken, biriken sular obrukların bulunduğu havzada toplandı.

Bölgedeki obruk alanındaki hareketliliği fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır