HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İzmir’de 2019’daki görüntü geri döndü: Menderes’te obruk sahası yeniden doldu

İzmir’in Menderes ilçesinde 2019 yılında meydana gelen obruk oluşumlarıyla gündeme gelen bölge, etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden suyla doldu.

İzmir’de 2019’daki görüntü geri döndü: Menderes’te obruk sahası yeniden doldu

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tarım arazilerinde derin çatlaklara yol açan obruk bölgesinde sağanak yağış hareketliliği yaşanıyor. Bölgede etkili olan son yağışlarla birlikte, daha önce obrukların oluştuğu alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Ocak 2019’da aralıksız süren yağışlar sonucu derin yarıkların oluştuğu ve suların yer altına şelale şeklinde aktığı tarım arazileri, son sağanak yağmurun ardından tekrar göle döndü. Yağışların etkisiyle bölgedeki çay ve derelerin su seviyesi yükselirken, biriken sular obrukların bulunduğu havzada toplandı.

Bölgedeki obruk alanındaki hareketliliği fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulunduAlzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu
Ganos’ta doğanın neşesi karacalar görüntülendiGanos’ta doğanın neşesi karacalar görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.