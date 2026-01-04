HABER

İzmir’de 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, ’Silahla yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İzmir’de 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen T.B. (42) durduruldu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; 'Silahla yağma' suçundan hakkında 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir
