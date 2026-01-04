İzmir’de 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen T.B. (42) durduruldu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; ’Silahla yağma’ suçundan hakkında 24 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır