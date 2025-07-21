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İzmir'de 5,8 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5,8 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de 5,8 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi
Çiğdem Sevinç

İzmir'in Bornova ve Karabağlar ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5,8 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 ve 16 Temmuz'da Bornova ve Karabağlar ilçelerinde iki operasyon gerçekleştirildi. Bir kamyonet ve bir depoda yapılan aramalarda; piyasa değeri 5 milyon lira olduğu belirtilen 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki yapımında kullanılan aroma, 4 bin 470 adet boş şişe, 12 bin 50 adet kapak ve 500 boş kutu ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli de gözaltına alınıp, tutuklandı.

(DHA)

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İzmir
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