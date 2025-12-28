HABER

İzmir’de 61 yıl hapis cezası bulunan ’suç makinesi’ yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde polisin uzun süreli takibi sonucu, hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan kaydı olan kadın yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özellikle pazar yerlerinde gerçekleşen yankesicilik olaylarının faili olan ve "uyuşturucu madde ticareti" ile "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçlarından hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (37) isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı. Daha önceden yankesicilik, gasp, kapkaç, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelinin izini süren ekipler, M.E.’nin Konak ilçesinde kayıt dışı bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla "suç makinesi" olarak tabir edilen kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E., adli makamlara teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

