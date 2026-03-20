İzmir’de bir araçta 84 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir araçta yapılan aramada 84 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İzmir’de bir araçta 84 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin bölgede durdurduğu bir araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 84 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında araçta bulunan Y.Ö. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Iğdır’da günlük kiralık dairede yangınIğdır’da günlük kiralık dairede yangın
Deprem şehitliğinde hüzünlü bayramDeprem şehitliğinde hüzünlü bayram

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

