İzmir’de bir araçta 84 bin sentetik ecza ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin bölgede durdurduğu bir araçta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 84 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında araçta bulunan Y.Ö. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır