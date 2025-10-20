HABER

İzmir’de camii avlusunda bebek bulundu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde cami avlusunda bir bebek bulundu.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde cami avlusunda bir bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 11.40 sıralarında Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar cami avlusundaki bir bankın üzerinden gelen ağlama sesini duydu. Sesin geldiği yöne giden vatandaşlar, bankın üzerinde bir bebekle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İzmir
