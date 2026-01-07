HABER

İzmir’de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de etkili olan güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Bostanlı ve Karşıyaka hatlarındaki vapur seferleri iptal edildi.İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, kentte etkili olan olumsuz hava şartları ve deniz nedeniyle seferlerde aksama yaşandığını duyurdu.

İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, kentte etkili olan olumsuz hava şartları ve deniz nedeniyle seferlerde aksama yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini kullanan yolcu gemisi ve arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

İZDENİZ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bostanlı ve Karşıyaka İskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile saat 16.00 itibari ile Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

