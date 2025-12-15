HABER

İzmir’de tek operasyonda 3 milyon uyuşturucu hap ele geçti: 46 tutuklama

İzmir’de düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de tek operasyonda 3 milyon uyuşturucu hap ele geçti: 46 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda; 50 kilo 592 gram esrar-skunk, 6 kilo 194 gram kokain, bin 105 kök kenevir bitkisi ile toplam 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu miktarın 3 milyon 46 bin adedinin, Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı ve tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza miktarı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra 9 hassas terazi, 9 tüfek, 4 tabanca ve 366 fişek bulundu. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

