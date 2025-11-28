HABER

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 776 adet uyuşturucu hap ve 11 captagon ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı’da bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 121 beyaz kutu içerisinde toplam 6 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 11 adet captagon hap ele geçirildi. Operasyonda İ.G. (52), M.E. (23) ve M.A. (32) gözaltına alındı.
Yapılan kimlik sorgusunda İ.G.'nin dolandırıcılık suçundan adli para cezasıyla arandığı, M.A.'nın ise çeşitli suçlardan toplam 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

