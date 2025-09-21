İznik Gölü kuruyor: Kriz derinleşiyor

İznik Gölü, Marmara Bölgesi’nin en büyük doğal gölüdür. Türkiye’nin beşinci büyük gölüdür. Şu an ciddi bir kuraklık sorunu yaşıyor. Bu durum göl seviyesi kritik bir düşüş yaşamasına neden oldu. Fabrikaların hala su çekmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Suların çekildiği alanlar bataklığa dönüşüyor.

Bursa'nın İznik ilçesi, bu kuraklığın en çok hissedildiği yerlerden biridir. Göl seviyesindeki düşüş belirgindir. İznik Gölü’nün simgelerinden biri olan büyük iskeleti boş kalmıştır. Tekneler karaya oturmuştur. Yetersiz yağış ve azalan su kaynakları su seviyesindeki düşüşü hızlandırmıştır.

Bölge halkı, ekosistemin ve turizmin zarar gördüğünü vurguladı. Bu nedenle, yetkililerden acil önlem bekliyorlar. İznik Gölü’nde yaşanan su çekilmesi, ekosistemi tehdit etmektedir. Uzmanlar, kuraklık riskinin giderek arttığına dair uyarılarda bulunuyor. Göl çekildiği için kıyı şeridi bataklığa dönüşmüştür.

Sahildeki bölge yer yer çamur ve otlarla kaplanmıştır. Dron ile havadan görüntü alınmıştır. Turizm işletmecisi Ali Karaman, konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Karaman, kuraklığın İznik Gölü’nde suların çekilmesine neden olduğunu ifade etti. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep etti. Tarımsal sulama ve fabrikalardan alınan suyun kontrolü gerektiğini belirtti.

Yeni bir boru ile bazı fabrikaların su çektiğini duyduklarını söyledi. İznik Gölü, karaya oturmuş durumda. Acil olarak önlemler alınmalıdır. Damlama sulama sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. İznik Gölü’nün sırtından geçinmemeliyiz. İznik Gölü’ne bir damla su verebilmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bataklık ve sinekler arasında yaşamaya devam edeceğiz. İznik Gölü yoksa, İznik de yoktur. Her dakika su çekilmeye devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır