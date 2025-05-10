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Jandarma ekipleri düzensiz göçmenlere geçit vermiyor

Aydın ili Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen faaliyetlerde Türkiye’ye yasadışı yollarla giren veya seyahat izin belgesi bulunmayan toplam 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Jandarma ekipleri düzensiz göçmenlere geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde 8-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyetler kapsamında 3 araçta yapılan kontrolde Türkiye’ye yasadışı yollarla giren veya seyahat izin belgesi bulunmayan toplam 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM’e teslim edilirken, organizatör hakkında da adli süreç devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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