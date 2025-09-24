Jandarmadan 170 öğrenciye teorik ve pratik trafik eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Şahinbey Serince İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 170 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde öğrencilerin trafik bilincini artırmak ve eğitimi daha etkili hale getirmek amacıyla mobil trafik aracı ile kapsamlı bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sayesinde öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verilirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır