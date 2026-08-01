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Jandarmadan anız yangınlarına karşı dron destekli devriye

Gaziantep’te jandarma ekipleri, tarım arazilerinde anız yakılmasının önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve dron destekli devriye faaliyeti icra etti.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım arazilerinde anız yakılmasının önlenmesi amacıyla resmi ve sivil devriyelerle önleyici faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Jandarmadan anız yangınlarına karşı dron destekli devriye

Gaziantep’te jandarma ekipleri, tarım arazilerinde anız yakılmasının önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve dron destekli devriye faaliyeti icra etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarım arazilerinde anız yakılmasının önlenmesi amacıyla resmi ve sivil devriyelerle önleyici faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Ekiplerin, dron destekli denetimleriyle araziler kontrol edilerek vatandaşlara doğrudan bilgilendirme yapılıyor. Devriye faaliyetleri sırasında, buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverlerle hasat edildiği alanlarda arazi sahiplerine yerinde eğitimler verilerek anız yakmanın ekilecek ürüne zarar verdiği, toprağın verimliliğini düşürdüğü, toprakta yaşayan canlıları yok ettiği, anız yakmanın çevreye zarara ve büyük yangınlara sebep olarak maddi ve manevi kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinde, anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceği ve gerekli yasal-cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Jandarmadan anız yangınlarına karşı dron destekli devriye 1

Jandarmadan anız yangınlarına karşı dron destekli devriye 2

Jandarmadan anız yangınlarına karşı dron destekli devriye 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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