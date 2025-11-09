HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Uşak’ın Karahallı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen üç şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karahallı ilçesinde M.K. (51), A.Ç. (44) ve F.Ö. (45) isimli şüphelileri izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada 6 adet tarihi obje (ok ucu, yüzük, metal obje, sikke), 3 adet dedektör, 1 adet yeraltı frekans tespit cihazı, 3 adet kazma, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardıKuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Tekirdağ’da aranan 148 şahıs yakalandıTekirdağ’da aranan 148 şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.