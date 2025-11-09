Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karahallı ilçesinde M.K. (51), A.Ç. (44) ve F.Ö. (45) isimli şüphelileri izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada 6 adet tarihi obje (ok ucu, yüzük, metal obje, sikke), 3 adet dedektör, 1 adet yeraltı frekans tespit cihazı, 3 adet kazma, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet 10 metre uzunluğunda halat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır