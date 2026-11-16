Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerine yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 28 bin 940 paket kaçak sigaranın yanı sıra 33 bin 770 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22 kilogram tütün, 73 paket nargile tütünü ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Yürütülen faaliyetler kapsamında kaçakçılık olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır