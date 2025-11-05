HABER

Jandarmadan kaçakçılık ve organize suçlara geçit yok

Erzurum’da jandarma ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 3 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 413 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 408 adet muhtelif fişek, 10 adet muhtelif şarjör, 10 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 kg sa

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 3 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 413 adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 408 adet muhtelif fişek, 10 adet muhtelif şarjör, 10 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 kg sahte altın, 260 kg kıyılmış bandrolsüz tütün, 3 adet dedektör ve 63 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 28 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

