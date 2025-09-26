HABER

Jandarmadan kan bağışı

Sinop'ta, İl Jandarma Komutanlığı personeli gerçekleştirilen farkındalık etkinliği ile Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Jandarmadan kan bağışı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla gönüllü jandarma personeli Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğine yoğun katılım gösteren jandarma ekipleri, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti. Türk Kızılay Sinop Şubesi görevlileri Kızılay’a düzenli olarak kan bağışında bulunan ülkenin kan ihtiyacının karşılanması hususunda desteklerini esirgemeyen tüm jandarma personeline teşekkür etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sinop
