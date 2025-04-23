Jandarmadan köy okulu öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

Pervari, Baykan, Eruh, Şirvan, Kurtalan ve Tillo ilçelerine bağlı köy okullarında düzenlenen etkinliklerde, çocuklar bayram sevincini jandarma personeliyle birlikte doyasıya yaşadı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı personeli koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler için çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Bayraklar, balonlar ve hediyelerle renklendirilen kutlamalarda, miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çocuklar ve aileleri, bu anlamlı organizasyon için jandarma personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.