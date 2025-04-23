HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan köy okulu öğrencilerine 23 Nisan sürprizi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ilçe köylerinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Jandarmadan köy okulu öğrencilerine 23 Nisan sürprizi
Ufuk Dağ

Pervari, Baykan, Eruh, Şirvan, Kurtalan ve Tillo ilçelerine bağlı köy okullarında düzenlenen etkinliklerde, çocuklar bayram sevincini jandarma personeliyle birlikte doyasıya yaşadı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı personeli koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler için çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Bayraklar, balonlar ve hediyelerle renklendirilen kutlamalarda, miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çocuklar ve aileleri, bu anlamlı organizasyon için jandarma personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zümra, gözyaşlarıyla toprağa verildiZümra, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Çorlu Belediyesi tarafından yapılan simitçi heykeli, depreme dayanamayıp yıkıldıÇorlu Belediyesi tarafından yapılan simitçi heykeli, depreme dayanamayıp yıkıldı

Anahtar Kelimeler:
23 nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Tanal tıra tırmandı: Cumhuriyetin yüz karası oldunuz

Tanal tıra tırmandı: Cumhuriyetin yüz karası oldunuz

Park halindeki araçlar böyle sallandı! O anlar kamerada

Park halindeki araçlar böyle sallandı! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.