Jandarma’dan nefes kesen 29 Ekim gösterisi

Eskişehir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, jandarma birliklerinin sunduğu silahlı ve ritmik akrobasi gösterisiyle adeta görsel bir şölene dönüştü.Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde, jandarma birliklerinin sergilediği özel gösteri izleyenlerden tam not aldı.

Jandarma’dan nefes kesen 29 Ekim gösterisi 1

Alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan jandarma personeli, özellikle silahlarla gerçekleştirdikleri senkronize ve ritimli akrobatik hareketlerle büyük beğeni topladı. Yüksek disiplin ve koordinasyon gerektiren şov, izleyicileri adeta mest ederken, jandarmanın profesyonelliği bayram coşkusunu ikiye katladı.

Eskişehir
