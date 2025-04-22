HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 110 gözaltı

Sakarya’da 9 gün boyunca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 110 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-20 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden uyuşturucu sattığı tespit edilen 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 günde yapılan operasyonların neticesinde, bin 869 gram sentetik uyuşturucu, 290 gram metametamin, 46 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 100 mililitre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 85 adet sentetik hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikli ısıtıcı yangına neden olduElektrikli ısıtıcı yangına neden oldu
Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'Özgür Özel'den Ankara Valiliğine yanıt: '23 Nisan yasaklanamaz, Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez'

Anahtar Kelimeler:
Sakarya il
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi son dakikada rahatsızlandı!

Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi son dakikada rahatsızlandı!

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

'Yenidoğan Çetesi' davasında akıllara durgunluk veren savunma

'Yenidoğan Çetesi' davasında akıllara durgunluk veren savunma

Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü

Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.