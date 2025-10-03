Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca Pasinler ilçesinde icra edilen operasyonda 32 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay şüphelisi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanılırken 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır