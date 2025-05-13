Jandarmadan yasa dışı keklik avcılarına suçüstü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Horasan ilçesi Yıldıran Mahallesi kırsalında yapılan kontrollerde, bir şahsın kafes içerisinde toplam iki adet kınalı keklik ve bir adet yemlik kullanarak yasa dışı avcılık yaptığını tespit etti. Şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan iki adet kekliğe ve malzemelere el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal yaşamın korunması ve biyolojik eşitliliğin sürdürülebilirliği amacıyla yapılan denetimler aralıksız devam edecektir" denildi.

(İHA)