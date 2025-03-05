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Jandarmadan yürekleri ısıtan görüntü!

05.03.2025 10:28
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan yaşlı çınarları ziyaret eden jandarma ekipleri, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Jandarmadan yürekleri ısıtan görüntü!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaşlı çınarlara yönelik gerçekleştirilen ‘vefa’ ziyaretleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerinin son durağı Karacasu ilçesi oldu. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Tekeliler ve Nargedik mahallelerinde ikamet eden yaşlı çınarlar ziyaret edildi. Yaşlı çınarların ihtiyaçlarının olup olmadığını soran ekipler, kendilerine sağlık durumu ve herhangi bir talep olması durumunda rahatlıkla iletişim kurabileceği irtibat numaralarını verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
jandarma
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