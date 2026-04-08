Jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda 311 şüpheli yakalandı, çok miktarda suç unsuru malzeme ele geçirildi.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele yönelik Mart ayında çok sayıda operasyon yapıldı.

Jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik son bir ayda yaptığı operasyonlarda 311 şüpheli yakalandı, çok miktarda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele yönelik Mart ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarla 294 olaya müdahale edilerek 311 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 324 gram esrar, 276 adet sentetik hap, 214 gram metamfetamin, 56 gram bonzai, 32 gram amfetamin, 7 gram kokain, 3 gram eroin, 16 kök kenevir, gümrük kaçağı 220 paket sigara, 25 kilo tütün, 3 bin 150 adet elektronik malzeme, 577 adet ev aleti, 173 adet akıllı saat, 111 adet kamera, 15 adet akıllı cep telefonu, 15 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 651 adet tabanca mermisi, 64 adet av tüfeği fişeği, 191 adet tarihi eser sikke, 16 adet tarihi eser metal obje ve 47 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şahıs yakalandı 1

Jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şahıs yakalandı 2

Jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şahıs yakalandı 3

Jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 311 şahıs yakalandı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta Valilik Parkı’nın ışıklandırma lambaları kırıldıKars’ta Valilik Parkı’nın ışıklandırma lambaları kırıldı
Ateşkes kısa mı sürdü? İran'da peş peşe patlamalarAteşkes kısa mı sürdü? İran'da peş peşe patlamalar

En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Gözaltına alınan Simge Sağın'ın erkek arkadaşından itiraf: "Gizlice kullandım haberi yoktu"

Gözaltına alınan Simge Sağın'ın erkek arkadaşından itiraf: "Gizlice kullandım haberi yoktu"

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

