Jandarmayı fark edince, koltuk değişimi yaptılar ama... Dron kamerasını hesaba katmadılar

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol denetiminde sürücünün ilginç bir kaçış yöntemi kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü S.Y., yol kenarında jandarma ekiplerinin uygulamasını fark edince aracı sağa çekti.

KOLTUK DEĞİŞİMİ YAPTILAR

O sırada direksiyon başındaki sürücü, arka koltuğa geçti; arka koltukta oturan yolcu ise sürücü koltuğuna oturdu.

DRON KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Koltuk değişimi, jandarmanın havadan denetim yaptığı dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Koltuk değişimi anları kayıt altına alınan otomobil durduruldu.

18 BİN 700 TL CEZA

Sürücü ve yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken ehliyetsiz sürücüye 18 bin 700 TL para cezası uygulandı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır