HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa'da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafında"

Manisa'da düzenlenen kitap fuarına katılan Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, buraya da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" dedi.

Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa'da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafında"

Manisa 8. Kitap Fuarı'nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı. Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege'de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir'de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafında" 1

BALIKESİR AÇIKLAMASI: "MAGMANIN HAREKETİNE BAĞLI BİR DEPREMDİR"

Balıkesir'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir'deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir'deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa da dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok, asıl risk ova tarafında" 2

"ASIL RİSK, OVA TARAFINDA VE YUMUŞAK ZEMİN BULUNAN BÖLGELERDE"

Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu.

(İHA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rum Kesimi ile Lübnan 20 yıllık anlaşmazlığa son verdiRum Kesimi ile Lübnan 20 yıllık anlaşmazlığa son verdi
'Kırmızı ışık' ihlaline dronlu denetim: Cezayı şaka zammetti!'Kırmızı ışık' ihlaline dronlu denetim: Cezayı şaka zammetti!
Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.