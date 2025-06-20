Japonya'nın başkenti neresi? Japonya'nın başkenti hakkında bilgiler

"Doğan Güneş'in Ülkesi" olarak da anılan Japonya, bu ismi adını oluşturan Japon harflerinin karakterlerinden almaktadır. Toplamda 14.125 adadan meydana gelen bir takımada olan Japonya’daki bu adaların en büyükleri Hokkadido, Kyushu, Honşu ve Shikoku adalarıdır. Bu adalar ülkenin yüz ölçününün neredeyse tamamını oluşturmaktadır. Genel olarak ev adaları olarak anılır ve dünyadaki en yüksek nüfuslu ülkeler arasında 11. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Japonya dünyadaki en kalabalık nüfuslu ülkelerden biridir.

Ülkenin resmi olarak kabul görmüş olan dili Japonca dilidir. Üniter parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Japonya’da Japonlar dışında Çinliler ve Koreliler de yaşam sürmektedir. Bunlar dışında %1’lik bir oranda da diğer topluluklar yaşamaktadır. Mevcut anayasa 1947 yılında kabul edilmiştir ve bu dönemden günümüze dek Japonya sembolik bir şekilde ülkenin başında imparator olacak şekilde seçimle görev başına geçen iki meclisli bir yasama organı ile yönetilmektedir.

Ulusal Diyet’in yasama organını oluşturduğu ülkede Danışmanlar Meclisi üst meclisi, Temsilciler Meclisi ise alt meclisi oluşturmaktadır. Japonya, uluslararası alanda ASEAN Plus mekanizması, Birleşmiş Milletler, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) , G8, G7, G20 üyelikleri bulunan bir ülkedir. Ayrıca dünya genelinde büyük güç olarak da kabul görmektedir.

Japonya’nın nüfusu dünyadaki en yüksek yaşam beklentisine ve aynı zamanda üçüncü en düşük bebek ölüm oranına sahiptir. Düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus nedeni ile de son zamanlarda nüfus oranında düşüş gözlemlenmektedir. Dünya genelinde bilinen ve tanınan oldukça kapsamlı, sineması, mutfağı, kültür ve sanatı, müzik endüstrisi ile oldukça güçlü bir ülkedir. Anime, manga ve video oyunları gibi ögelerle dünya genelinde bilinen ve tanınan Japonya bu anlamda kültürel açıdan bir süper güç olarak da kabul edilmektedir.

Japonya’nın nüfusu 2024 sayımlarına göre açıklanan sonuçlar doğrultusunda 124 milyar civarındadır. Yüzölçümü 377.975 kilometrekare olan ülke oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yaklaşık olarak milattan önce otuz binlere dayanan Paleolitik bir kültüre sahip olan Japonya bilinen ilk yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Yazılı tarih kaynaklarına göre Japonya ilk kez milattan sonra 111 yılında tamamlanmış olan Çin Han Kitabı’nda yer almaktadır. Budizm ülkeye milattan sonra 552 yılında bir Kore Krallığı ile girmiştir ve yönetici kesim tarafından da destek görmüştür.

Asya’nın Pasifik kıyısı boyunca uzanmış olan 14.125 tane adadan oluşan Japonya ülkesi, Ohotsk Denizi'nden başlar ve Doğu Çin Denizi'ne kadar uzanmaktadır. Japonya takımadaları olarak adlandırılan ülkenin %50'sinden fazlası ormanlardan oluşmaktadır. Geri kalan kısımda ise tarım alanları vardır. Engebeli ve dağlık arazileri bulunduğu için yerleşim alanları kısıtlıdır.

İklimi genel olarak ılıman olan Japonya’da sıcaklıklar kuzeyden güneye çok büyük farklılıklar göstermektedir. En kuzeyinde Hokkaido yer alır ve burada uzun ve soğuk kışlar yaşanır. Yaz aylarında ise hava çok sıcak ve yer yer serin olur. Nemli bir karasal iklim de gözlemlenmektedir. Yaz aylarında fön rüzgarlarının etkisi ile bölgede bazen aşırı sıcaklıklar da görülmektedir. Orta yaylalar adı verilen bölge Honşu’nun merkezinde yer alır ve burada yaz ve kış ayları arasında büyük sıcaklık farkları yaşanır.

Japonya'nın başkenti neresidir?

Doğunun başkenti olarak da adlandırılan Tokyo, Japonya’nın başkenti olarak belirlenen şehirdir. Tokyo aynı zamanda ülkedeki en büyük şehir olma özelliğine de sahiptir. Japonya’nın birinci düzey idari bölümlerinden de biri olan Tokyo 2022 yılında dünyadaki en pahalı 9. kent olarak belirlenmiştir. Sumida Nehri’nin ağzında, Büyük Okyanus’un bir girintisi olan Tokyo Körfezi’nin kıyısında yer alan Tokyo şehri Honşu’nun merkezinde bulunmaktadır.

Japon yasalarına göre Tokyo prefektörlüğü metropol olarak kabul edilmiştir. Bu şehir ülkedeki en yoğun ve en kalabalık şehirdir. 23 özel semtten oluşur.