HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

JASAT, uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 19 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, JASAT ve Merkez Karakolu ekiplerinin amansız takibi sonucunda Yeniköy Mahallesinde tarlada ele geçirildi.

JASAT, uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 19 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, JASAT ve Merkez Karakolu ekiplerinin amansız takibi sonucunda Yeniköy Mahallesinde tarlada ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı araçta 114 gram Metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin susam hırsızlığının yaşandığı bölgeye yakın bir yerde ele geçirildiği, susam hırsızlığı teşebbüsünde bulunurken yakayı ele verdikleri bildirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, haklarında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezaları bulunan iki şahıs, susam hırsızlığı teşebbüsünde bulundukları tarlada kıskıvrak yakalandı.

JASAT, uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı 1

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, şüphelilerin kullandığı kiralık aracın konumunu tespit etti. Yeniköy Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, tarla içerisinde mukavemet gösteren ve araçla kaçmaya başlayan şahıslar dur ihtarına rağmen durmayarak tarla içerisinde araçla kaçmaya devam edince zor kullanılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada 114 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL nakit para ele geçirildi.

JASAT, uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı 2

Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.T ’nun uyuşturucu madde ticaretinden 19 yıl, T.O’nun hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı, M.K ’nın ise uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenirken haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

JASAT ekiplerinin amansız takibi sonucunda yakalanan 3 şüpheli Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT, uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı 3

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldıAlkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı
Samsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanıSamsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanı

Anahtar Kelimeler:
jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.