Jiletle çevresindekilere taşkınlık yapan kişinin öldürülmesine ilişkin 3 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren Özgür Şahin’in (46), yaşanan arbedede tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan G.K., İ.S. ve S.Ö. tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ü.Ö.’ye ise ev hapsi verildi.

Olay, 7 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti. Şahin, daha sonra, Mürsel Paşa Caddesi’nden Derince Caddesi’ne dönen 34 KAF 502 plakalı arazi aracına yöneldi. Araçtan inen G.K. ve İ.S.’yle, Şahin arasında arbede yaşandı. Arbedede tabancayla vurulan Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yenidoğan Camisi’nde dün kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis, şüpheliler G.K. ve İ.S.’yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla ilişkin S.Ö. ve Ü.Ö.’yü de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla G.K., İ.S., S.Ö. ve Ü.Ö. adliyeye sevk edildi. G.K., İ.S., ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.Ö.’ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

(DHA)

10 Ekim 2025
10 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
cinayet Kocaeli
