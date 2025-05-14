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Jose Mujica, hayatını kaybetti! "Dünyanın en fakir devlet başkanı" başkanı olarak biliniyorduı

“Dünyanın en fakir devlet başkanı” olarak tanınan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. 2010–2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürüten Mujica, mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.

Jose Mujica, hayatını kaybetti! "Dünyanın en fakir devlet başkanı" başkanı olarak biliniyorduı

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"BAŞKAN, MİLİTAN, LİDER VE ÖNDER..."

Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Orsi, "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kısa süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti.

KÖPEĞİ MANUELA’NIN YANINA GÖMÜLMEK İSTİYORDU

Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuş ve vasiyetini açıklamıştı.

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Mujica çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.

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Son yıllarını Montevideo'nun kırsal kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

DÜNYA ÇAPINDA TANINDI VE SAYGI KAZANDI

Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uruguay
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