Cumhurbaşkanı Erdoğan: '25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantının gündeminde iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyordu. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalarından satır başları;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ekonomiden tarıma, dış politikadan güvenlik konuları dahil olmak üzere gündemimizdeki meseleleri etraflıca değerlendirdik. Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"İNSANLIĞIN 5'TEN BÜYÜK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA SÖYLEDİK"

Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar fevkalade önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade ettik.

Gerilimlerin tırmandığı yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak diplomasiyi adaleti barışı öncelemeye devam edeceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade ettik. Bir uluslararası etkinliği daha başarıyla icra ettik. Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye olarak küresel mücadelede güçlü kurmlara sahibiz, şimdi tüm bu gücümüzü aynı hedefe yönlendiriyor, bölgemizdeki değişimin olumlu yönde ilerlemesi için çalışıyoruz.

"SURİYE'DE 8 ARALIK ÖNCESİNE DÖNÜŞ İHTİMALİ YOK"

Mandacılık hastalığından kendini kurtaramayan ana muhalaefetin bizim dik duruşumuzu, 23 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi anlayacak kapasitesi yoktur.

"KİMSE SABRIMIZI SINAMASIN"

Suriye'de 8 Aralık öncesine dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. Suriye toparlandıkça istikrara ve huzura kavuştukça bunun kazananı tüm bölgemiz olacak. Kim Suriye'yi ve Türkiye'yi bölmek isterse bizi Suriye ile birlikte karşısında bulacaktır. Kimse sabrımızı sınamasın.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir durum yok. Belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntın söz konusu. Üretimin devamlılığını sağlamak için bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM"

Üreticilerimizin zararını tazmin konusunda neler yapabiliriz onu değerlendirdik. Zirai don sigortası olmayan çiftçilerin zarar gören çiftçilerin zarar oranına göre karşılanması için Tarım Bakanlığımız çalışmaları başladı. Şahsen bizde yapılan bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz. Hükümetimizin tüm imkanlarıyla ve kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin yanında olduğumun bilinmesini istiyorum.

"25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

10 bin Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattık. Milli Eğitim Bakanlarımız atama takvimiyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak."